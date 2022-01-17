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45 минут назад

Ученые: в будущем человек сможет жить на 20% дольше

Ученые из Национального института старения США провели исследования и выяснили, как можно продлить жизнь на 10-20% и предотвратить старение. Об этом пишет CNBCTV.

Ученые: в будущем человек сможет жить на 20% дольше
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Одним из способов оказался прием препаратов метформин и рапамицин. Эти медикаменты испытывались на животных и показали хорошие результаты, они нацелены на молекулярные процессы, связанные со старением клеток.

Также специалисты отметили, что так называемые синолитики буквально удаляют из организма стареющие клетки, которые копятся в тканях, но не погибают.

Пока, к сожалению, существует ряд технических и морально-этических препятствий для того, чтобы уже сегодня эти способы могли опробовать на себе широкие массы людей.

Так как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США не считает старение болезнью, которую следует лечить, то получить разрешение на использование таких лекарств очень трудно. Теперь ученым предстоит выяснить, могут ли открытые ими способы продления жизни положительно сказываться на состоянии здоровья.

Ранее мы писали, что будет, если не лечить евстахиит.

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