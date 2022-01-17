Ученые: в будущем человек сможет жить на 20% дольше

Ученые из Национального института старения США провели исследования и выяснили, как можно продлить жизнь на 10-20% и предотвратить старение. Об этом пишет CNBCTV.

Одним из способов оказался прием препаратов метформин и рапамицин. Эти медикаменты испытывались на животных и показали хорошие результаты, они нацелены на молекулярные процессы, связанные со старением клеток.

Также специалисты отметили, что так называемые синолитики буквально удаляют из организма стареющие клетки, которые копятся в тканях, но не погибают.

Пока, к сожалению, существует ряд технических и морально-этических препятствий для того, чтобы уже сегодня эти способы могли опробовать на себе широкие массы людей.