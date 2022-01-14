Что будет, если не лечить евстахиит

Евстахиит — воспаление барабанной полости и слизистой оболочки евстахиевой трубы, которая отвечает за поддержание давления воздуха в среднем ухе на уровне атмосферного давления. "Рамблер" расскажет, что будет, если не лечить заболевание.
Причинами развития евстахиита чаще всего становится наличие воспалительного процесса в близко расположенных областях: носовой полости, носоглотке, околоносовых пазухах. Возбудителями заболевания могут быть стрептококки, стафилококки, пневмококки, вирус гриппа, аденовирус и другие инфекционные агенты.
Осложнения