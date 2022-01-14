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2 часа назад

Что будет, если не лечить евстахиит

Евстахиит — воспаление барабанной полости и слизистой оболочки евстахиевой трубы, которая отвечает за поддержание давления воздуха в среднем ухе на уровне атмосферного давления. "Рамблер" расскажет, что будет, если не лечить заболевание.

Что будет, если не лечить евстахиит
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Причины

Причинами развития евстахиита чаще всего становится наличие воспалительного процесса в близко расположенных областях: носовой полости, носоглотке, околоносовых пазухах. Возбудителями заболевания могут быть стрептококки, стафилококки, пневмококки, вирус гриппа, аденовирус и другие инфекционные агенты.

Кроме того блокировать канал слуховой трубы могут различные механические препятствия. К этой группе причин развития евстахиита относятся:
  • аденоидные полипы;
  • полипозные разрастания в хоанах полости носа;
  • полипозный риносинусит;
  • искривление носовой перегородки;
  • опухолевые образования;
  • расположенные в носоглотке;
  • гипертрофические процессы в нижних носовых раковинах.

Симптомы

Для заболевания характерен комплекс симптомов, обусловленный нарушением проходимости воздуха по слуховой трубе. Он включает в себя:
  • снижение слуха;
  • заложенность одного или обоих ушей (при двухстороннем евстахиите);
  • шум в ушах;
  • резонанс собственного голоса (аутофония);
  • ощущение перетекающей жидкости при движениях головой.

Осложнения

При грамотном лечении удается достаточно быстро вылечить острый евстахиит. Если же пренебречь своевременной терапией, острая форма данного заболевания может перейти в хроническую. Со временем недолеченный евстахиит может спровоцировать развитие осложнений, таких как:
  • катаральный и гнойный средний отит;
  • тугоухость;
  • деформация органов среднего уха (в первую очередь, барабанной перепонки);
  • склерозирование (склеивание) канала;
  • глухота.
Болезни и лекарства,
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