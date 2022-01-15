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1 час назад

Ученые рассказали о способе, помогающем быстро заснуть

Корейские ученые выяснили самый простой способ, который помогает уснуть. Об этом сообщает Express со ссылкой на Национальный университет Сеула.

Ученые рассказали о способе, помогающем быстро заснуть
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперты уверены, что комфортному сну способствуют надетые на ночь носки. Это помогает снизить температуру тела, что делает засыпание быстрым.

Носки позволяют расширить дистальные сосуды, поэтому кровь активно поступает к ступням. Соответственно, температура тела начинает снижаться. Ученые провели эксперимент, в котором участвовали шестеро мужчин. Сначала они спали без носков, а потом с ними.

Оказалось, что в носках люди засыпали на 7,5 минуты быстрее, они также просыпались ночью реже в 7,5 раз. Эффективность сна оказалась на 7,6 процента выше, а его длительность увеличилась на 32 минуты.

При этом у подобного способа существует противопоказания. Носки на ночь не рекомендуется надевать пожилым людям, а также тем, кто имеет проблемы с кровообращением.

Ранее сообщалось, что найдена неожиданная причина появления рассеянного склероза.

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