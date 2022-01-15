Ученые рассказали о способе, помогающем быстро заснуть

Корейские ученые выяснили самый простой способ, который помогает уснуть. Об этом сообщает Express со ссылкой на Национальный университет Сеула.

Эксперты уверены, что комфортному сну способствуют надетые на ночь носки. Это помогает снизить температуру тела, что делает засыпание быстрым.

Носки позволяют расширить дистальные сосуды, поэтому кровь активно поступает к ступням. Соответственно, температура тела начинает снижаться. Ученые провели эксперимент, в котором участвовали шестеро мужчин. Сначала они спали без носков, а потом с ними.

Оказалось, что в носках люди засыпали на 7,5 минуты быстрее, они также просыпались ночью реже в 7,5 раз. Эффективность сна оказалась на 7,6 процента выше, а его длительность увеличилась на 32 минуты.

При этом у подобного способа существует противопоказания. Носки на ночь не рекомендуется надевать пожилым людям, а также тем, кто имеет проблемы с кровообращением.