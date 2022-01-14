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3 часа назад

Найдена неожиданная причина появления рассеянного склероза

В журнале Science опубликованы шокирующие результаты исследования ученых Гарвардского университета. Согласно им, рассеянный склероз возникает вследствие инфицирования вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ) – одной из разновидностей герпеса.

Неожиданная причина появления рассеянного склероза
Фото: DepositphotosDepositphotos

Ученые анализировали сыворотку крови более чем десяти миллионов служащих вооруженных сил США. У 955 человек, привлеченных к исследованию, в период службы был диагностирован рассеянный склероз. Ученые выяснили, что у носителей вируса Эпштейн-Барра риск развития рассеянного склероза был в 32 раза выше, чем у тех, у кого он не был обнаружен. Первые симптомы страшного заболевания появлялись в среднем спустя десять лет после инфицирования.

Рассеянный склероз поражает защитные миелиновые оболочки головного и спинного мозга и является хроническим воспалительным заболеванием центральной нервной системы. Природа его возникновения до сих пор не выяснена и нет способа его остановить. Однако теперь ученые обрели надежду научиться предотвращать большинство случаев рассеянного склероза, нацелившись на лечение инфекции ВЭБ.

Ранее ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека.

Наука,Гарвардский университет,ВЭБ,
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