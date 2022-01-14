Неожиданная причина появления рассеянного склероза

Ученые анализировали сыворотку крови более чем десяти миллионов служащих вооруженных сил США. У 955 человек, привлеченных к исследованию, в период службы был диагностирован рассеянный склероз. Ученые выяснили, что у носителей вируса Эпштейн-Барра риск развития рассеянного склероза был в 32 раза выше, чем у тех, у кого он не был обнаружен. Первые симптомы страшного заболевания появлялись в среднем спустя десять лет после инфицирования.