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4 часа назад

Ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека

Специалисты Монреальского университета в Канаде заявили, что к концу XXI века люди смогут дожить до 130 лет. А крайний предел продолжительности человеческой жизни составит 180 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека
Фото: PixabayPixabay

Группа исследователей под руководством кандидата математических наук и эксперта статистики Лео Белзила считает, что к 2100 году будет превзойден рекорд Жанны Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет. Более того, по мнению Белзила теоретически человек может жить вечно.

«Продолжительность жизни человека намного превышает любую индивидуальную продолжительность жизни, которая когда-либо наблюдалась или могла бы наблюдаться в отсутствие серьезных достижений в области медицины», — заявил ученый.

Впрочем, значительное продление жизни изменит жизнь общества в целом и станет причиной новых социальных проблем. Прежде всего, здоровье само по себе подорожает, а пенсии и различные пособия станут меньше, так как множество глубоко пожилых людей будут всецело зависеть от сокращающегося числа налогоплательщиков.

Белзила поддержала и профессор Эйлин Кримминс из Университета Южной Калифорнии. В интервью The Times она заметила, что замена одряхлевших коленей, сердечных клапанов, бедер и других частей тела будет весьма затратной.

«Это все равно, что поддерживать старую машину в рабочем состоянии. Но в конце концов все приведет к смерти», — уточнила Эйлин Кримминс.

Тем временем врач назвал симптом серьезных заболеваний, который все упускают.

Наука,Жанна Кальман,Газета The Times,
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