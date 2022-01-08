Ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека

Специалисты Монреальского университета в Канаде заявили, что к концу XXI века люди смогут дожить до 130 лет. А крайний предел продолжительности человеческой жизни составит 180 лет. Об этом пишет Daily Mail.

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Группа исследователей под руководством кандидата математических наук и эксперта статистики Лео Белзила считает, что к 2100 году будет превзойден рекорд Жанны Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет. Более того, по мнению Белзила теоретически человек может жить вечно.

«Продолжительность жизни человека намного превышает любую индивидуальную продолжительность жизни, которая когда-либо наблюдалась или могла бы наблюдаться в отсутствие серьезных достижений в области медицины», — заявил ученый.

Впрочем, значительное продление жизни изменит жизнь общества в целом и станет причиной новых социальных проблем. Прежде всего, здоровье само по себе подорожает, а пенсии и различные пособия станут меньше, так как множество глубоко пожилых людей будут всецело зависеть от сокращающегося числа налогоплательщиков.

Белзила поддержала и профессор Эйлин Кримминс из Университета Южной Калифорнии. В интервью The Times она заметила, что замена одряхлевших коленей, сердечных клапанов, бедер и других частей тела будет весьма затратной.