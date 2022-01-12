Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-1° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
3 часа назад

Определен реальный "возраст сердца" россиян

Тест, который показывает возраст сердца, выявил расхождения между биологическим возрастом. Об этом сообщает издание "Сибмеда".

Тест определил реальный "возраст сердца" у россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Онлайн-тест создали сотрудники Российского кардиологического общества совместно с компанией Bayer. Участниками стали 200 000 человек, среди которых 31% мужчин и 69% женщин в возрасте от 21 до 95 лет.

Суть теста в том, что он помогает определить факторы риска для человека на основании его АД, роста и веса, наличии физической нагрузки, а также наследственных факторов. После прохождения теста система выдает "возраст сердца" человека.

По результатам тестирования, средний биологический возраст людей, проходивших тест, составил 43 года, а их возраст сердца оказался выше на пять лет, 48. Такое расхождение говорит о серьезных рисках сердечно-сосудистых заболеваний. При этом, в этом году расхождение оказалось выше, чем в прошлом. Ранее этот показатель составил четыре года.

Ранее сообщалось, что назван симптом диабета, заметный на коже.

Новости,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители