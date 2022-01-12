Тест определил реальный "возраст сердца" у россиян

Тест, который показывает возраст сердца, выявил расхождения между биологическим возрастом. Об этом сообщает издание "Сибмеда".

Онлайн-тест создали сотрудники Российского кардиологического общества совместно с компанией Bayer. Участниками стали 200 000 человек, среди которых 31% мужчин и 69% женщин в возрасте от 21 до 95 лет.

Суть теста в том, что он помогает определить факторы риска для человека на основании его АД, роста и веса, наличии физической нагрузки, а также наследственных факторов. После прохождения теста система выдает "возраст сердца" человека.

По результатам тестирования, средний биологический возраст людей, проходивших тест, составил 43 года, а их возраст сердца оказался выше на пять лет, 48. Такое расхождение говорит о серьезных рисках сердечно-сосудистых заболеваний. При этом, в этом году расхождение оказалось выше, чем в прошлом. Ранее этот показатель составил четыре года.