Назван симптом диабета, заметный на коже

Доктор медицинских наук и дерматолог Рейган Андерсон рассказал, что сахарный диабет можно определить по коже. Об этом сообщает “МедикФорум”.
Эксперт сослался на Американскую академию дерматологической ассоциации (AADA). Одним из симптомов диабета является диабетический липодиозный некробиоз (ДЛН), при котором нарушается дегенерация коллагена.
Диабет можно определить по поражениям на коже. Они выглядят как небольшие красные бугорки, похожие на прыщики. Со временем они превращаются в пятна желтого, красного или коричневого цвета. Пораженный участки, как правило, находятся на голенях и могут затвердеть или опухнуть. При этом дерматолог отметил, что подобного симптома недостаточно для постановки диагноза.
“Люди, у которых наблюдается такое поражение, не обязательно больны диабетом”, - отметил Андерсон.
Дерматолог посоветовал обратиться к врачу для того, чтобы он осмотрел вас и назначил необходимые анализы, по которым можно поставить диагноз.
Ранее сообщалось, что фармацевт назвала "ночной" симптом диабета.