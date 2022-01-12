Назван симптом диабета, заметный на коже

Доктор медицинских наук и дерматолог Рейган Андерсон рассказал, что сахарный диабет можно определить по коже. Об этом сообщает “МедикФорум”.

Диабет можно определить по поражениям на коже. Они выглядят как небольшие красные бугорки, похожие на прыщики. Со временем они превращаются в пятна желтого, красного или коричневого цвета. Пораженный участки, как правило, находятся на голенях и могут затвердеть или опухнуть. При этом дерматолог отметил, что подобного симптома недостаточно для постановки диагноза.