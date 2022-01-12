Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-3° в 
USD 74.84EUR 84.88
Войти в почту
3 часа назад

Назван симптом диабета, заметный на коже

Доктор медицинских наук и дерматолог Рейган Андерсон рассказал, что сахарный диабет можно определить по коже. Об этом сообщает “МедикФорум”.

Назван симптом диабета, заметный на коже
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт сослался на Американскую академию дерматологической ассоциации (AADA). Одним из симптомов диабета является диабетический липодиозный некробиоз (ДЛН), при котором нарушается дегенерация коллагена.

Диабет можно определить по поражениям на коже. Они выглядят как небольшие красные бугорки, похожие на прыщики. Со временем они превращаются в пятна желтого, красного или коричневого цвета. Пораженный участки, как правило, находятся на голенях и могут затвердеть или опухнуть. При этом дерматолог отметил, что подобного симптома недостаточно для постановки диагноза.

“Люди, у которых наблюдается такое поражение, не обязательно больны диабетом”, - отметил Андерсон.

Дерматолог посоветовал обратиться к врачу для того, чтобы он осмотрел вас и назначил необходимые анализы, по которым можно поставить диагноз.

Ранее сообщалось, что фармацевт назвала "ночной" симптом диабета.

Новости,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители