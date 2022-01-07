Молодых поразила неизвестная болезнь, снижающая умственные способности

Неизвестное неврологическое заболевание поражает молодых людей в канадской провинции Нью-Брансуик. Об этом сообщает газета The Guardian.

Врачам известно о загадочной болезни уже более двух лет. Со временем ее стали выявлять у большого числа молодых людей, вызывая у них быстрое снижение когнитивных функций.

Среди симптомов заболевания — спазмы мышц, нарушение работы вестибулярного аппарата, болезненные ощущения в конечностях, ухудшение функции памяти, снижение веса и периодические галлюцинации. Ученые сравнивают его с болезнью Кройцфельдта - Якоба. Она известна как коровье бешенство. Это прионная болезнь со стопроцентной смертностью.

На данный момент известно о 48 случаях заболевания. Однако эксперты предполагают, что заболевших может быть больше. Также зафиксировано восемь случаев летального исхода.