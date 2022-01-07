Привитый тремя дозами вакцины мужчина умер от штамма «омикрон»

В Бразилии от штамма коронавируса «омикрон» скончался пациент, который был привит тремя дозами вакцины от COVID-19. Об этом пишет портал G1.

Это была первая смерть в стране от данного варианта вируса. До этого врачи считали штамм более легкой версией коронавируса, несмотря на то, что он может обходить вакцины. Смерть зафиксировали в городе Апаресида-ди-Гояния, расположенном в штате Гояс.

Мужчина yшел из жизни в возрасте 68 лет. Он страдал хроническим заболеванием легких и гипертонией. Название препарата, которым был привит мужчина, не распространяется.