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1 час назад

Привитый тремя дозами вакцины мужчина умер от штамма «омикрон»

В Бразилии от штамма коронавируса «омикрон» скончался пациент, который был привит тремя дозами вакцины от COVID-19. Об этом пишет портал G1.

Привитый тремя дозами вакцины мужчина умер от штамма «омикрон»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Это была первая смерть в стране от данного варианта вируса. До этого врачи считали штамм более легкой версией коронавируса, несмотря на то, что он может обходить вакцины. Смерть зафиксировали в городе Апаресида-ди-Гояния, расположенном в штате Гояс.

Мужчина yшел из жизни в возрасте 68 лет. Он страдал хроническим заболеванием легких и гипертонией. Название препарата, которым был привит мужчина, не распространяется.

Ранее мы рассказывали, что “омикрон” оказался способен поражать бронхи и легкие.

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