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29 декабря

“Омикрон” оказался способен поражать бронхи и легкие

Новый штамм коронавируса под названием “омикрон” оказался способен быстрее и активнее поражать дыхательные органы, но при этом его симптоматика оказалась похожа на ОРВИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.

“Омикрон” оказался способен поражать бронхи и легкие
Фото: РамблерРамблер

"Особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и легкие, что подтверждает необходимость не менее серьезного отношения к омикрону, чем к предыдущим штаммам"

Руженцова также назвала основные симптомы нового штамма, они схожи с ОРВИ: повышение температуры, ломота в мышцах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель и снижение аппетита.

Она также отметила, что обоняние при заболевании новым штаммом теряется гораздо реже. Больше всего заразившихся жалуются на слабость и головную боль.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ назвали возможные сроки одобрения “Спутника V”.

Коронавирус,ВОЗ,
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