“Омикрон” оказался способен поражать бронхи и легкие

Новый штамм коронавируса под названием “омикрон” оказался способен быстрее и активнее поражать дыхательные органы, но при этом его симптоматика оказалась похожа на ОРВИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.