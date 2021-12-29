“Омикрон” оказался способен поражать бронхи и легкие

Новый штамм коронавируса под названием “омикрон” оказался способен быстрее и активнее поражать дыхательные органы, но при этом его симптоматика оказалась похожа на ОРВИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.
"Особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и легкие, что подтверждает необходимость не менее серьезного отношения к омикрону, чем к предыдущим штаммам"
Руженцова также назвала основные симптомы нового штамма, они схожи с ОРВИ: повышение температуры, ломота в мышцах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель и снижение аппетита.
Она также отметила, что обоняние при заболевании новым штаммом теряется гораздо реже. Больше всего заразившихся жалуются на слабость и головную боль.
Ранее сообщалось, что в ВОЗ назвали возможные сроки одобрения “Спутника V”.