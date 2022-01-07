Невролог порекомендовал лежать в постели после будильника

Врач-невролог, Игорь Орлов объяснил, зачем нужно лежать после звонка будильника. Его слова передает Sputnik.

По словам эксперта, резкий подъем дает чрезмерную нагрузку на систему кровообращения и часто вызывает головокружения.

«Нужно еще на какое-то время остаться в постели и выполнить потягивающие упражнения, размять застоявшиеся мышцы», — порекомендовал Орлов.

А неторопливое потягивание поможет плавно перейти от сна к бодрствованию.

«Обычно тянут пальцы ног, стопы к себе, можно потянуться в тазобедренных суставах, в коленях, выгнуть спину, запрокинуть руки, потянуть шею. После этого можно постепенно, без резких движений вставать», — сказал Орлов.

Он отметил, что эту процедуру нельзя считать заменой утренней зарядке — она служит лишь для того, чтобы подготовить тело к переходу из горизонтального положения в вертикальное.