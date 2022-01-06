Названы ранние признаки поражения печени алкоголем

На проблемы с печенью, возникшие из-за злоупотребления алкоголем, на раннеей стадии указывают пять главных симптомов, сообщает “Медик Форум” со ссылкой на британских экспертов.

Специалисты британской благотворительной организации British Liver Trust отмечают, что каждый раз, когда печень фильтрует алкоголь, некоторые ее клетки умирают. Несмотря на то, что печень способна регенерировать, необходимо делать перерыв в употреблении спиртных напитков, чтобы клетки имели возможность восстановиться. В противном случае пристрастие к алкоголю может привести к серьезному и необратимому повреждению печени.