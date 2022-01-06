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1 час назад

Названы ранние признаки поражения печени алкоголем

На проблемы с печенью, возникшие из-за злоупотребления алкоголем, на раннеей стадии указывают пять главных симптомов, сообщает “Медик Форум” со ссылкой на британских экспертов.

Названы ранние признаки поражения печени алкоголем
Фото: DepositphotosDepositphotos

Специалисты британской благотворительной организации British Liver Trust отмечают, что каждый раз, когда печень фильтрует алкоголь, некоторые ее клетки умирают. Несмотря на то, что печень способна регенерировать, необходимо делать перерыв в употреблении спиртных напитков, чтобы клетки имели возможность восстановиться. В противном случае пристрастие к алкоголю может привести к серьезному и необратимому повреждению печени.

Специалисты указали на признаки, которые могут помочь выявить заболевания печени из-за алкоголя на ранних стадиях. К главным симптомам они отнесли:
  • боль в животе,
  • понос,
  • усталость,
  • тошноту,
  • общее плохое самочувствие.

Также может возникнуть потеря аппетита, отмечают эксперты.

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