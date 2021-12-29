Врач рассказала, когда насморк может привести к операции

Врач-отоларинголог Анна Колесникова рассказала, чем может грозить отсутствие лечения насморка. Об этом сообщает “Пятый канал”.
Эксперт отметила, что затяжной насморк может привести к воспалению в носу, а оно, в свою очередь, может распространиться по организму. В таком случае понадобится хирургическое вмешательство. Она отметила, что длительная заложенность носа и течение — повод обратиться к ЛОРу.
“Воспаление околоносовых пазух — когда насморк длится более десяти дней, либо после улучшения отмечается ухудшение самочувствия, усиление насморка, повышение температуры на пятые-седьмые и далее сутки. Синусит может быть разным в зависимости от места воспаления, то есть от того, какая пазуха воспалена — верхнечелюстная, лобная, решетчатые клетки или основная пазуха”
Если заболевание не лечить, могут возникнуть осложнения. Инфекция может распространиться по организму через кровь, лимфу или щели в частях черепа.