Врач рассказала, когда насморк может привести к операции

Эксперт отметила, что затяжной насморк может привести к воспалению в носу, а оно, в свою очередь, может распространиться по организму. В таком случае понадобится хирургическое вмешательство. Она отметила, что длительная заложенность носа и течение — повод обратиться к ЛОРу.