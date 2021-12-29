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34 минуты назад

Назван напиток, нормализующий давление

Ученые выяснили, что нормализовать давление помогает клюквенный сок. Подобное исследование было опубликовано в журнале European Journal of Nutrition.

Назван напиток, нормализующий давление
Фото: РамблерРамблер

Ученые провели 45 исследований и выяснили, что у тех, кто употреблял клюквенный сок, систолическое давление (верхний показатель) снижалось на 1,52 пункта, а диастолическое (нижний показатель) падало на 1,78 миллиметров ртутного столба.

Ученые из Университета Лаваля заявили, что клюквенный сок оказывает благоприятное воздействие на уровень холестерина в крови. Они уверены, что такой эффект оказывают полифенольные соединения в клюкве. Они содержатся во многих растениях и получаются в результате синтеза. Кроме того, этот напиток известен своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Однако при употреблении клюквенного сока, нужно быть аккуратнее. Ранее была названа главная опасность резких скачков давления.

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