Названа главная опасность резких скачков давления

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему могут возникать резкие скачки давления – от пониженного до повышенного. Об этом пишет портал «Смотрим».

По словам медика, подобное явление называется «неустойчивой лабиальной гипертонией». Как правило, врачи наблюдают ее в начале болезни.

«Барорецепторы и рецепторы почек еще не привыкли к уровню давления, который они будут потом принимать как постоянно нормальный или ложнонормальный», — сказал Мясников.

Он призвал быть внимательными к тому, какое давление у человека в положении лежа и сидя, а какое — в положении стоя:

«Если человек лежит или сидит — у него одно давление, а когда встал — совершенно другие. В таких случаях надо мерить давление в разных позициях».