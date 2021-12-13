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1 час назад

Мясников назвал главную опасность резких скачков давления

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему могут возникать резкие скачки давления – от пониженного до повышенного. Об этом пишет портал «Смотрим».

Названа главная опасность резких скачков давления
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам медика, подобное явление называется «неустойчивой лабиальной гипертонией». Как правило, врачи наблюдают ее в начале болезни.

«Барорецепторы и рецепторы почек еще не привыкли к уровню давления, который они будут потом принимать как постоянно нормальный или ложнонормальный», — сказал Мясников.

Он призвал быть внимательными к тому, какое давление у человека в положении лежа и сидя, а какое — в положении стоя:

«Если человек лежит или сидит — у него одно давление, а когда встал — совершенно другие. В таких случаях надо мерить давление в разных позициях».

Такое состояние говорит о начальной степени гипертонии и сигнализирует о том, что нужно заняться своим здоровьем. Кроме того, телеведущий посоветовал бездумно не принимать лекарства ради повышения или понижения давления.

Ранее врач рассказала о трех главных симптомах диабета.

Новости,Александр Мясников,
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