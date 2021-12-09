Врач рассказала о трех главных симптомах диабета

Сахарный диабет можно распознать еще до похода к врачу. Терапевт Сури Дадашева в беседе с РИА Новости рассказала, на какие симптомы стоит обратить внимание.

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"Выделяют основную триаду симптомов: жажда (постоянная сухость во рту не уходит даже при потреблении больших объемов жидкости), частое мочеиспускание и постоянное чувство голода",

- отметила она.

Помимо этих проявлений к признакам возможного диабета специалисты часто относят слабость, потливость, сухость кожных покровов, плохое заживление ран.

Отвечая на вопрос о причинах возникновения этого заболевания, врач отметила наследственность, ожирение, артериальную гипертензию.

"Для людей, находящихся в зоне риска, важно поддерживать здоровый образ жизни, нормализовать массу тела, вести регулярную физическую активность, избегать стрессовых ситуаций".