Врач рассказала о трех главных симптомах диабета

Сахарный диабет можно распознать еще до похода к врачу. Терапевт Сури Дадашева в беседе с РИА Новости рассказала, на какие симптомы стоит обратить внимание.
"Выделяют основную триаду симптомов: жажда (постоянная сухость во рту не уходит даже при потреблении больших объемов жидкости), частое мочеиспускание и постоянное чувство голода",
- отметила она.
Помимо этих проявлений к признакам возможного диабета специалисты часто относят слабость, потливость, сухость кожных покровов, плохое заживление ран.
Отвечая на вопрос о причинах возникновения этого заболевания, врач отметила наследственность, ожирение, артериальную гипертензию.
"Для людей, находящихся в зоне риска, важно поддерживать здоровый образ жизни, нормализовать массу тела, вести регулярную физическую активность, избегать стрессовых ситуаций".
Врач советует раз в полгода сдавать анализ на гликированный гемоглобин (HbA1c) для измерения среднего уровня сахара в крови за последние два-три месяца. Насторожить должен показатель выше 6%. В таком случае следует обратиться к эндокринологу.