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4 часа назад

Врач рассказала о трех главных симптомах диабета

Сахарный диабет можно распознать еще до похода к врачу. Терапевт Сури Дадашева в беседе с РИА Новости рассказала, на какие симптомы стоит обратить внимание.

Врач рассказала о трех главных симптомах диабета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Выделяют основную триаду симптомов: жажда (постоянная сухость во рту не уходит даже при потреблении больших объемов жидкости), частое мочеиспускание и постоянное чувство голода",

- отметила она.

Помимо этих проявлений к признакам возможного диабета специалисты часто относят слабость, потливость, сухость кожных покровов, плохое заживление ран.

Отвечая на вопрос о причинах возникновения этого заболевания, врач отметила наследственность, ожирение, артериальную гипертензию.

"Для людей, находящихся в зоне риска, важно поддерживать здоровый образ жизни, нормализовать массу тела, вести регулярную физическую активность, избегать стрессовых ситуаций".

Врач советует раз в полгода сдавать анализ на гликированный гемоглобин (HbA1c) для измерения среднего уровня сахара в крови за последние два-три месяца. Насторожить должен показатель выше 6%. В таком случае следует обратиться к эндокринологу.

Ранее врач назвала способствующие развитию диабета факторы.

Новости,РИА Новости,
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