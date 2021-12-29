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1 час назад

Врач назвала необычную причину ухудшения зрения

Эндокринолог Татьяна Бочарова назвала необычную причину ухудшения зрения. Она рассказала, что нехватка витамина А может привести к “куриной слепоте”. Об этом сообщает РИА Новости.

Врач назвала необычную причину ухудшения зрения
Фото: РамблерРамблер

Малое количество витамина А в рационе приводит к закупорке слезных каналов и к сухости роговицы. По словам эндокринолога, этот симптом могут чувствовать те, кто долго работают за компьютером.

“Еще одно неприятное последствие дефицита витамина А — "куриная слепота": явление, когда в темноте зрение снижается и человек не улавливает минимальный свет”

Бочарова отметила, что витамин А помогает работе зрительного нерва и укрепляет глазные мышцы. Его проще всего получить из овощных соков, рыбьего жира, куриной или говяжьей печени.

Ранее диетолог рассказывала о наиболее распространенных причинах замедленного обмена веществ.

Новости,Татьяна Бочарова,
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