Названы главные причины нарушения обмена веществ

Замедленный метаболизм в большинстве случаев связан не с наследственностью или последствием болезней, а становится приобретенным. Об этом диетолог Светлана Фус рассказала РИА Новости.

Специалист назвала семь главных причин нарушения обмена веществ.

Среди них оказались нерегулярный прием пищи, недостаточное поступление жидкости в организм, отказ от завтрака, слишком большие порции еды.

Кроме того, причинами нарушения метаболизма могут стать слишком плотный ужин (как основной прием пищи), стресс и неполноценный сон.

Эксперт посоветовала людям с подобными проблемами добавить в свой рацион больше овощей, злаковых и фруктов.

«Они должны составлять две трети рациона. Ведь это лучшие помощники для нормальной работы кишечника, очищения организма от токсинов и важный источник минералов, витаминов и клетчатки», — считает специалист.

Диетолог посоветовала пить больше воды и воздержаться от мучного, сладкого, полуфабрикатов и фастфуда.

Чувство сытости, по ее словам, должно длиться четыре часа после еды. При этом за сутки должно быть 3-4 таких приема пищи. Это позволит избегать сильного голода и последующего переедания.