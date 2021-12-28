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2 часа назад

Названы главные причины нарушения обмена веществ

Замедленный метаболизм в большинстве случаев связан не с наследственностью или последствием болезней, а становится приобретенным. Об этом диетолог Светлана Фус рассказала РИА Новости.

Названы главные причины нарушения обмена веществ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалист назвала семь главных причин нарушения обмена веществ.

Среди них оказались нерегулярный прием пищи, недостаточное поступление жидкости в организм, отказ от завтрака, слишком большие порции еды.

Кроме того, причинами нарушения метаболизма могут стать слишком плотный ужин (как основной прием пищи), стресс и неполноценный сон.

Эксперт посоветовала людям с подобными проблемами добавить в свой рацион больше овощей, злаковых и фруктов.

«Они должны составлять две трети рациона. Ведь это лучшие помощники для нормальной работы кишечника, очищения организма от токсинов и важный источник минералов, витаминов и клетчатки», — считает специалист.

Диетолог посоветовала пить больше воды и воздержаться от мучного, сладкого, полуфабрикатов и фастфуда.

Чувство сытости, по ее словам, должно длиться четыре часа после еды. При этом за сутки должно быть 3-4 таких приема пищи. Это позволит избегать сильного голода и последующего переедания.

Ранее мы писали о самом опасном для кишечника напитке.

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