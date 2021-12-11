Эксперты рассказали о самом опасном для кишечника напитке

Американские исследователи назвали напиток, который провоцирует рак кишечника. Об этом сообщает Express.

Группа ученых опубликовала статью в “Журнале Американской медицинской ассоциации” и заявили о том, что алкоголь провоцирует онкологическое заболевание в кишечнике. Они проанализировали современные исследования коллег и сделали неутешительные выводы.

Употребление более четырех порций напитка в неделю повышает риск развития злокачественной опухоли в органе. Это касается и слабоалкогольных напитков.

Вероятность появления рака увеличивается и прямо пропорционально зависит количеству порций употреблякемого спиртного. Также отмечается, что у мужчин риск рака выше. Это ученые связывают с особенностью расщепления алкоголя в организме у людей разных полов.