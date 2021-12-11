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1 час назад

Названы самые опасные позы для сна

Специалист по физическому развитию детей и взрослых, двигательный терапевт и инструктор соматического обучения Томаса Ханны Артем Ранюшкин рассказал о самых опасных позах для сна. Об этом сообщает издание Ura.ru.

Названы самые опасные позы для сна
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По мнению терапевта, хуже всего спать на боку или на спине с подушкой под головой. Это провоцирует многие неприятные последствия для организма, например, перекос таза.

"Они провоцируют перекос таза и сколиоз, изменение прикуса, а также способствуют стачиванию зубов"

Он пояснил, что тело "запоминает" удобное положение, а потом возвращается в него, что усугубляет текущую ситуацию. Так, на правом боку спят те, у кого напряжены мышцы на левой стороне.

"Сон на боку провоцирует перекос таза и, как следствие, сколиоз. Вдобавок, в таком положении челюсть съезжает в сторону, из-за чего стачиваются зубы, перенапрягаются жевательные мышцы, появляются щелчки в челюсти"

Сон на спине может изменить прикус у человека. Если спать без подушки на спине, то челюсть проваливается назад. Если подложить под голову подушку, то челюсть, наоборот, будет выезжать вперед.

Терапевт также рассказал, в каком положении сон будет более безопасным.

"Вам понадобится большая подушка, на которую нужно лечь спиной так, чтобы она захватывала поясницу и шла к голове, а наклон тела составлял около 45 градусов. Именно это положение дает полноценную поддержку нашему каркасу и позволяет телу расслабиться, не подвергаясь деформациям"

Ранее врач назвал ранние симптомы рака кишечника.

Новости,РИА Ura.ru,
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