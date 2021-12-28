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10 часов назад

"Посмотрите на себя": назван неочевидный симптом рака желудка

Симптомом онкологии может стать необычный цвет кожи в некоторых частях тела. Об этом рассказала в эфире программы «Жить здорово!» врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева.

"Посмотрите на себя": назван неочевидный симптом рака желудка
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Врач объяснила, что указывать на злокачественную опухоль может

темно-коричневая полоса на теле. Такое пятно, по ее словам, можно обнаружить в области шеи или подмышки.

«Этот симптом называется [черный] акантоз», — отметила ведущая.

При этом врач-иммунолог Андрей Продеус посоветовал пройти гастроскопию всем, кто заметил у себя такой признак. Это поможет избежать риск онкологии.

Темная полоса на теле, как рассказал врач, может указывать и на поликистоз яичников и диабет. Помимо этого, как уточнил врач, такое пятно может быть признаком дерматита.

«Во всяком случае посмотрите на себя. Если в подмышечной области или на шее черная полоса, то не думайте, что вы как-то аномально загорели. Это симптом крайне серьезный», — объяснил он.

Ранее мы писали о явном признаке наличия онкологии.

Новости,Рак желудка,Рак кожи,Елена Малышева,
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