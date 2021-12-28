"Посмотрите на себя": назван неочевидный симптом рака желудка

Симптомом онкологии может стать необычный цвет кожи в некоторых частях тела. Об этом рассказала в эфире программы «Жить здорово!» врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева.
Врач объяснила, что указывать на злокачественную опухоль может
темно-коричневая полоса на теле. Такое пятно, по ее словам, можно обнаружить в области шеи или подмышки.
«Этот симптом называется [черный] акантоз», — отметила ведущая.
При этом врач-иммунолог Андрей Продеус посоветовал пройти гастроскопию всем, кто заметил у себя такой признак. Это поможет избежать риск онкологии.
Темная полоса на теле, как рассказал врач, может указывать и на поликистоз яичников и диабет. Помимо этого, как уточнил врач, такое пятно может быть признаком дерматита.
«Во всяком случае посмотрите на себя. Если в подмышечной области или на шее черная полоса, то не думайте, что вы как-то аномально загорели. Это симптом крайне серьезный», — объяснил он.
Ранее мы писали о явном признаке наличия онкологии.