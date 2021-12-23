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3 часа назад

Врач объяснил, почему на морозе болит голова

Нейрофизиолог Александр Будик рассказал, с чем может быть связано появление головной боли на морозе. Его слова приводит радио Sputnik.

Врач объяснил, почему на морозе болит голова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Некоторые люди замечают, что во время смены атмосферного давления или перемены погодных условий у них начинает болеть голова. Организм часто реагирует на смену температурного режима головной болью. Она связана с чувствительностью рецепторов кожи, считает Будик.

"Это реакция организма на температурные показатели. По всей коже головы располагаются рецепторы, при повышенной чувствительности они могут избыточно раздражаться на холоде, поэтому может возникнуть головная боль. Чтобы не допустить этого, важно надевать шапку".

Также головная боль возникает у некоторых людей после того, как они съедят что-то холодное.

"Это головная боль, которая появляется при поедании чего-то холодного, например, мороженого. Чувствительные окончания в ротовой полости так сильно раздражаются, что начинается головная боль, это особенный симптом".

Ранее мы писали, как избавиться от сильной головной боли.

Новости,ИА Sputnik,
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