Врач объяснил, как избавиться от сильной головной боли

Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал, какие средства могут помочь избавиться от сильной головной боли — мигрени. Об этом он сообщил в эфире программы «О самом главном».

Всем, кто страдает от частых приступов мигрени, врач посоветовал избегать провоцирующих факторов.

«Вы должны просто прикинуть, что же вызывает приступ мигрени и постараться как-то избегать этой ситуации по возможности», — заявил специалист.

При сильной головной боли, помимо лекарств, могут помочь акупунктура и массаж головы. Еще один способ, как уточнил Беленков, заключается в использовании дома ароматических средств, например, масел с пижмой и белокопытником.

«Это растительные средства, которые в какой-то степени облегчают состояние», — подчеркнул он.