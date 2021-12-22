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55 минут назад

Кардиолог рассказала о тахикардии-предвестнике инфаркта

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Наталья Хорькова рассказала о тахикардии, которая происходит у человека перед инфарктом. Об этом сообщает “Доктор Питер”.

Кардиолог рассказала о тахикардии-предвестнике инфаркта
Фото: РамблерРамблер

Перед инфарктом у человека появляется желудочковая тахикардия. Она сопровождается болью в грудной клетке, головокружениями, обмороками, выраженной одышкой и слабостью.

Хорькова рассказала и о том, какой способ помощи подойдет для людей с желудочковой тахикардией.

“Такой категории может потребоваться имплантация в подключичную область устройства с функцией дефибриллятора”

Эта болезнь может развиваться не только перед инфарктом, но и при клапанном пороке сердца, сердечной недостаточности, заболеваниях щитовидной железы и других внутренних органов.

Ранее врачи рассказали, как убрать боль в желудке без лекарств.

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