Кардиолог рассказала о тахикардии-предвестнике инфаркта

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Наталья Хорькова рассказала о тахикардии, которая происходит у человека перед инфарктом. Об этом сообщает “Доктор Питер”.

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Перед инфарктом у человека появляется желудочковая тахикардия. Она сопровождается болью в грудной клетке, головокружениями, обмороками, выраженной одышкой и слабостью.

Хорькова рассказала и о том, какой способ помощи подойдет для людей с желудочковой тахикардией.

“Такой категории может потребоваться имплантация в подключичную область устройства с функцией дефибриллятора”

Эта болезнь может развиваться не только перед инфарктом, но и при клапанном пороке сердца, сердечной недостаточности, заболеваниях щитовидной железы и других внутренних органов.