Кардиолог рассказала о тахикардии-предвестнике инфаркта

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Наталья Хорькова рассказала о тахикардии, которая происходит у человека перед инфарктом. Об этом сообщает “Доктор Питер”.
Перед инфарктом у человека появляется желудочковая тахикардия. Она сопровождается болью в грудной клетке, головокружениями, обмороками, выраженной одышкой и слабостью.
Хорькова рассказала и о том, какой способ помощи подойдет для людей с желудочковой тахикардией.
“Такой категории может потребоваться имплантация в подключичную область устройства с функцией дефибриллятора”
Эта болезнь может развиваться не только перед инфарктом, но и при клапанном пороке сердца, сердечной недостаточности, заболеваниях щитовидной железы и других внутренних органов.
Ранее врачи рассказали, как убрать боль в желудке без лекарств.