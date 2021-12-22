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1 час назад

Врачи рассказали, как убрать боль в желудке без лекарств

Врачи рассказали, почему появляется боль в желудке, и как с ней справляться без таблеток. Об этом сообщает издание El Espanol.

Врачи рассказали, как убрать боль в желудке без лекарств
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как отметили эксперты, неприятные ощущения в желудке возникают из-за переедания, а также употребления кофе, острых продуктов и алкоголя.

Чтобы избавиться от боли без лекарств, необходимо посетить уборную. Можно провести очистку печени, так как в ней скапливается много токсинов, а чистка поможет восстановить усвояемость полезных веществ.

Снять боль помогает массаж. Дышите глубоко и расслабьтесь, а потом надавите на верхнюю область живота и помассируйте круговыми движениями. Напряжение поможет снять и теплый душ или грелка.

Еще одним хорошим средством от дискомфорта в желудке может быть имбирный или ромашковый чай. Они уменьшают мышечный спазм и снимают болезненные ощущения.

С болью в животе поможет бороться йогурт. В нем есть полезные пребиотики, снижающие вздутие.

Не менее серьезной проблемой для многих сейчас является реакция на мороз. У многих людей происходят неприятные реакции на слишком низкие температуры, и это может быть опасно.

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