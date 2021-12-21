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3 часа назад

Кому нужно избегать сильных морозов

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал об опасности морозов. Он утверждает, что они особенно опасны для людей, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания. Его словам приводит РИА Новости.

Кому нужно избегать сильных морозов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Сильные морозы особенно опасны людям, имеющим хронические заболевания органов дыхания. У них может появляться одышка, кашель, обострение заболеваний",

— подчеркнул Тяжельников.

Эксперт добавил, что неприятные реакции на мороз могут быть даже у здоровых людей. По его словам, они могут столкнуться с затрудненным дыханием и спазмами.

"Поэтому нужно обязательно закрывать лицо шарфом и стараться сокращать пребывание на холоде",

— резюмировал врач.

Читайте также о том, что терапевт рекомендует есть в морозы пельмени.

ЗОЖ,Андрей Тяжельников,РИА Новости,
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