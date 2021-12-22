Морщины на лбу сигнализируют о преждевременной смерти

Французские ученые из Больничного центра Тулузского университета выяснили, что наличие морщин на лбу может сигнализировать о преждевременной смерти. Об этом сообщает “Медик Форум”.

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В исследовании участвовали 3200 человек в возрасте от 32 до 62 лет. Длительность эксперимента составила 20 лет. За этот промежуток времени умерли 233 человека.

каждому участнику присваивали оценку от нуля до трех баллов. По ней оценивали количество морщин, где ноль - нет морщин а три - множество глубоких морщин.

В итоге ученые получили статистику, согласно которой люди с большим количеством глубоких морщин, рискуют умереть преждевременной смертью. При этом ученые делали поправки на возраст, пол, образование, вредные привычки, а также хронические заболевания участников.

По мнению экспертов, наличие глубоких морщин может говорить о склонности к сердечно-сосудистым заболеваниям. Это может объяснить взаимосвязь между морщинами и смертностью.