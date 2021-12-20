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1 час назад

Врач рассказал, нужно ли терпеть обычную боль

Анестезиолог-реаниматолог Вадим Соловьев рассказал, нужно ли терпеть обычную боль. Его слова приводит издание «Аргументы и Факты».

Врач рассказал, нужно ли терпеть обычную боль
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам врача, люди решают потерпеть боль и откладывают визит к врачу.

«Любой врач, который работает в неотложной помощи, скажет, что самый большой поток пациентов с болью поступает ночью. Связано это как раз с желанием потерпеть», — сказал медик.

Утром люди думают, что можно подождать, пока пройдет, и выпить таблетку, днем им кажется, что можно полежать, а вечером становится еще хуже.

«Потом вспоминается, что поликлиники уже закрылись, а боль не проходит», — отметил реаниматолог.

Тогда пациенты обращаются в больницы и скорые, и из-за этого в приемном покое возникают очереди. Поэтому Соловьев порекомендовал не пренебрегать медицинской помощью сразу.

Ранее врач развеял главное заблуждение о появлении шизофрении.

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