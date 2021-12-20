Врач рассказал, нужно ли терпеть обычную боль

Анестезиолог-реаниматолог Вадим Соловьев рассказал, нужно ли терпеть обычную боль. Его слова приводит издание «Аргументы и Факты».

По словам врача, люди решают потерпеть боль и откладывают визит к врачу.

«Любой врач, который работает в неотложной помощи, скажет, что самый большой поток пациентов с болью поступает ночью. Связано это как раз с желанием потерпеть», — сказал медик.

Утром люди думают, что можно подождать, пока пройдет, и выпить таблетку, днем им кажется, что можно полежать, а вечером становится еще хуже.

«Потом вспоминается, что поликлиники уже закрылись, а боль не проходит», — отметил реаниматолог.