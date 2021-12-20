Врач развеял главное заблуждение о появлении шизофрении

При отсутствии квалифицированной помощи шизофрения может прогрессировать и приводить к значительным изменениям личности. О причинах возникновения этого заболевания рассказал психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк. Его слова приводит РИА Новости.
"Многие считают, что эти расстройства являются наследственно обусловленными. Если у ребенка шизофрения, то родителю кажется, что он является носителем. Но на самом деле в 80% случаев шизофрения является первично-хроническим заболеванием",
- отметил он.
Также многие считают, что раз медикаменты стали помогать, то впоследствии от них можно отказываться, но это не так.
"Если удалось быстро достичь улучшения, родственникам пациента кажется, что человек стал нормальным и ему незачем принимать лекарство. Поэтому, когда человек отказывается от лекарств, он сначала еще даже лучше себя чувствует, потому что те болезненные расстройства, которые у него были, они еще не возобновились, а побочные эффекты – ушли. А потом наступает ухудшение. И эта ситуация нерешаема: какие бы ни были высокоинтеллектуальные родители, обязательно пройдут через этап отказа от терапии, ухудшение, и весь вопрос в том, с какого раза они смирятся с ситуацией, и все-таки начнут выполнять строго рекомендации".
Ранее мы писали, что происходит с людьми из-за пандемии. Разбираемся с психиатром.