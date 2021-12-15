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3 часа назад

Мясников раскрыл причины хронического насморка

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о неожиданных причинах хронического насморка. Об этом он сообщил в эфире телеканала « Россия 1» .

Мясников раскрыл причины хронического насморка
Фото: Доктор Мясников/FacebookДоктор Мясников/Facebook

Насморк могут вызывать не только вирусы. Хроническая заложенность носа может появиться в том случае, если у человека есть аллергия. По словам медика, этой проблемой страдает каждый десятый человек.

Воспалительные процессы в носу возникают во время изменения гормонального фона, например, при беременности. Также этот симптом может быть последствием приема лекарств: гормональных, обезболивающих и антидепрессантов.

« Сейчас стало модно и доступно принимать препараты для лечения эректильной дисфункции мужчин. "Голубые таблетки " — классическая причина заложенности носа» , — отметил он.

На состояние носоглотки влияет повышенная кислотность в желудке, а также состояние щитовидной железы. Насморк может появляться при употреблении даже одной дозы алкоголя.

Известно, что назальные капли вызывают зависимость. Однако это не единственное побочное действие. Оказалось, что они могут стать причиной проблем с сердцем.

Новости,Александр Мясников,
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