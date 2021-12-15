Мясников раскрыл причины хронического насморка

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о неожиданных причинах хронического насморка. Об этом он сообщил в эфире телеканала « Россия 1» .

Фото: Доктор Мясников/Facebook Доктор Мясников/Facebook

Насморк могут вызывать не только вирусы. Хроническая заложенность носа может появиться в том случае, если у человека есть аллергия. По словам медика, этой проблемой страдает каждый десятый человек.

Воспалительные процессы в носу возникают во время изменения гормонального фона, например, при беременности. Также этот симптом может быть последствием приема лекарств: гормональных, обезболивающих и антидепрессантов.

« Сейчас стало модно и доступно принимать препараты для лечения эректильной дисфункции мужчин. "Голубые таблетки " — классическая причина заложенности носа» , — отметил он.

На состояние носоглотки влияет повышенная кислотность в желудке, а также состояние щитовидной железы. Насморк может появляться при употреблении даже одной дозы алкоголя.