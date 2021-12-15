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1 час назад

Спреи для носа могут стать причиной проблем с сердцем

Эксперт рассказал, что сосудосуживающие препараты, которые чаще всего используют при насморке, могут быть причиной проблем с сердцем, а также вызывают зависимость. Об этом сообщила испанская газета El Confidencial.

Спреи для носа могут стать причиной проблем с сердцем
Фото: РамблерРамблер

Издание ссылается на отоларинголога Клинической больницы Сантьяго-де-Компостела и члена Испанского общества отоларингологии и хирургии области головы и шеи Кристиана Кальво. Он отметил опасность назальных спреев и рассказал о том, как работает механизм зависимости от них.

"В первые дни препарат работает отлично, слизистая носа сужается, освобождая пространство и позволяя лучше дышать. Однако вскоре он вызывает синдром отдачи. Другими словами, когда эффект препарата ослабевает, слизистая отекает еще больше. Поэтому лекарство нужно использовать повторно. Так возникает порочный круг"

Медик также отметил, что использование этих препаратов провоцирует повышенное давление, инсульт, а также может способствовать появлению перфорации носовой перегородки. По словам врача, от зависимости можно избавиться только лишь с помощью силы воли.

Ранее ларинголог перечислил признаки опасной боли в горле.

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