Названа неожиданная причина сердечно-сосудистых болезней

Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в пожилом возрасте сильно возрастает не только из-за старения организма с годами, но и из-за нехватки общения. Об этом говорят ученые из австралийского Университета Монаша.

Специалисты проанализировала собранные за четыре с половиной года данные 11 тысяч мужчин и женщин старше 70 лет.

Оказалось, что у здоровых пожилых людей, которые живут в социальной изоляции, на 66% больше риск получить болезни сердечно-сосудистой системы. При этом шансы заболеть были в два раза выше у тех, кто живет с низким уровнем поддержки от окружающих, чем у социально активных.

Ученые выяснили, что если пожилой человек контактирует с обществом реже раза месяц или встречается только один раз с максимум четырьмя близкими, то он страдает от нехватки общения. "Социальной поддержкой" специалисты называют наличие четырех или более родных и друзей, с которыми можно лично поговорить или попросить помощи. Если человек чувствовал тоску три или более дней в неделю, то его называли одиноким.

"Семья и социальная поддержка или связь с обществом не всегда постоянны в жизни людей. По мере того как растет наше понимание роли, которую эти факторы играют в здоровье сердечно-сосудистой системы, нужно прилагать усилия по их решению, помогая пожилым оставаться на связи и иметь хорошую поддержку", — объяснил профессор Гарри Дженнингс.