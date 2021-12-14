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2 часа назад

Ученые назвали неожиданную причину сердечно-сосудистых болезней

Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в пожилом возрасте сильно возрастает не только из-за старения организма с годами, но и из-за нехватки общения. Об этом говорят ученые из австралийского Университета Монаша.

Названа неожиданная причина сердечно-сосудистых болезней
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалисты проанализировала собранные за четыре с половиной года данные 11 тысяч мужчин и женщин старше 70 лет.

Оказалось, что у здоровых пожилых людей, которые живут в социальной изоляции, на 66% больше риск получить болезни сердечно-сосудистой системы. При этом шансы заболеть были в два раза выше у тех, кто живет с низким уровнем поддержки от окружающих, чем у социально активных.

Ученые выяснили, что если пожилой человек контактирует с обществом реже раза месяц или встречается только один раз с максимум четырьмя близкими, то он страдает от нехватки общения. "Социальной поддержкой" специалисты называют наличие четырех или более родных и друзей, с которыми можно лично поговорить или попросить помощи. Если человек чувствовал тоску три или более дней в неделю, то его называли одиноким.

"Семья и социальная поддержка или связь с обществом не всегда постоянны в жизни людей. По мере того как растет наше понимание роли, которую эти факторы играют в здоровье сердечно-сосудистой системы, нужно прилагать усилия по их решению, помогая пожилым оставаться на связи и иметь хорошую поддержку", — объяснил профессор Гарри Дженнингс.

Ранее мы писали об ускоренном старении из-за коронавируса.

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