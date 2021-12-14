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2 часа назад

Скворцова заявила об ускоренном старении из-за COVID-19

Накануне состоялось общественное собрание членов Российской академии наук. Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что COVID-19 провоцирует и ускоряет перестройки организма, характерные старению. Слова эксперта приводит РИА Новости.

По словам Скворцовой, на первых этапах эти изменения можно обратить и скорректировать. "В связи с этим требуются особые новые подходы к формированию восстановительного лечения у людей, переболевших COVID", — подчеркнула Скворцова.

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Коронавирус,Видео,Вероника Скворцова,Федеральное медико-биологическое агентство,РАН,РИА Новости,
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