Скворцова заявила об ускоренном старении из-за COVID-19

Накануне состоялось общественное собрание членов Российской академии наук. Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что COVID-19 провоцирует и ускоряет перестройки организма, характерные старению. Слова эксперта приводит РИА Новости.
По словам Скворцовой, на первых этапах эти изменения можно обратить и скорректировать. "В связи с этим требуются особые новые подходы к формированию восстановительного лечения у людей, переболевших COVID", — подчеркнула Скворцова.
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