Врач назвал «побочки» средства от алкоголизма при COVID-19

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин заявил, что применение лекарства от алкоголизма в борьбе с COVID-19 может быть чревато побочными эффектами. Слова медика приводит "Лента.ру".

Фармаколог прокомментировал новость о том, что ученые Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы доказали эффективность препарата от алкоголизма дисульфирама против коронавируса. Согласно исследованию, у лечившихся этим препаратом пациентов риск заболеть COVID-19 был на 34 процента ниже. Кроме того, никто из них не умер от коронавируса.

Как считает врач, эта гипотеза требует дальнейшего изучения и клинических испытаний. При этом 34 процента — это не очень высокий показатель. По его словам, требуется 80 процентов или хотя бы 65-70.

«Могут быть побочные действия на попадание спирта в организм. Большинство препаратов, которыми мы обрабатываем руки, на основе спирта, соответственно, вдыхаются пары спирта. Такие вещества, как корвалол, валокордин, валерьянка спиртосодержащие. Можно ли применять? Скорее всего, нет, поэтому я пока настороженно отношусь к этому препарату», — сказал Андрей Кондрахин.