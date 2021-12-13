Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+5° в 
USD 73.41EUR 82.87
Войти в почту
1 час назад

Врач заявил о «побочках» при лечении COVID-19 средством от алкоголизма

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин заявил, что применение лекарства от алкоголизма в борьбе с COVID-19 может быть чревато побочными эффектами. Слова медика приводит "Лента.ру".

Врач назвал «побочки» средства от алкоголизма при COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Фармаколог прокомментировал новость о том, что ученые Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы доказали эффективность препарата от алкоголизма дисульфирама против коронавируса. Согласно исследованию, у лечившихся этим препаратом пациентов риск заболеть COVID-19 был на 34 процента ниже. Кроме того, никто из них не умер от коронавируса.

Как считает врач, эта гипотеза требует дальнейшего изучения и клинических испытаний. При этом 34 процента — это не очень высокий показатель. По его словам, требуется 80 процентов или хотя бы 65-70.

«Могут быть побочные действия на попадание спирта в организм. Большинство препаратов, которыми мы обрабатываем руки, на основе спирта, соответственно, вдыхаются пары спирта. Такие вещества, как корвалол, валокордин, валерьянка спиртосодержащие. Можно ли применять? Скорее всего, нет, поэтому я пока настороженно отношусь к этому препарату», — сказал Андрей Кондрахин.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о состоянии прилетевших из ЮАР россиян, заразившихся коронавирусом.

Коронавирус,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,Lenta.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители