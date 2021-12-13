Дерматолог объяснил, когда родинка становится опасной

Дерматолог Николай Дмитриев рассказал про опасные родинки. По его словам, новообразования на теле могут говорить о наличии у человека рака, поэтому за их появлением нужно тщательно следить. Об этом сообщает РИА Новости.

Под «родинкой» принято понимать пигментное образование — невус. Это скопление клеток-меланоцитов, защищающих человека от избыточного ультафиолетового излучения. При длительном загаре именно из-за работы этих клеток кожа получает загар — меланин. Однако они же могут быть опасны и привести к злокачественной опухоли — меланоме. Этот вид рака является одним из самых опасных.

Вероятность появления онкологии увеличивается, если родинки часто травмируются или испытывают избыточную нагрузку ультрафиолетом при сильном загаре. Риск появления меланомы возрастает пропорционально размерам новообразования.

Около 10 процентов меланом появляются из уже имеющихся родинок, остальные 90 процентов — как новые образования на здоровой коже. При обнаружении новой родинки лучше сразу обратиться к врачу.

«О злокачественном перерождении невуса также свидетельствуют зуд, жжение, изменение формы и цвета новообразования», — подчеркнул он.