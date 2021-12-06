Мясников назвал неочевидный симптом инфаркта

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что тошнота может являться симптомом сердечного приступа. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
По словам медика, привычные симптомы инфаркта — боль, холодный пот, одышка, учащенное сердцебиение, но они не всегда проявляются перед приступом.
«Он просто будет ходить "серый", мрачный, будет говорить: "Что-то меня как-то подташнивает". Часто он даже не может сказать, что у него это и не боль, и не тошнота, просто неможется ему», — сказал врач.
Мясников отметил, что не раз встречался со случаями, когда пациенты не обращали внимания на тошноту и не могли определить инфаркт. При наличии любого подобного симптома медик посоветовал обратиться к врачу.