Врач объяснила, как самостоятельно определить инсульт

Врач-невролог высшей категории Татьяна Вон назвала способ, благодаря которому человек может самостоятельно выявить у себя инсульт. Об этом сообщает издание «Говорит Москва».

По словам медика, для этого необходимо провести быстрый тест, попробовав улыбнуться или поднять обе руки. Если сделать что-то из этого не получается — это повод срочно обратиться за медицинской помощью.

Другими признаками инсульта может стать асимметрия лица и невнятная речь. После появления хотя бы одного из симптомов инсульта у пациента есть всего четыре часа до возникновения серьезных последствий.

Невролог добавила, что для профилактики инсульта необходимо регулярно наблюдаться у врача.