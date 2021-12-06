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3 часа назад

Врач объяснила, как самостоятельно определить инсульт

Врач-невролог высшей категории Татьяна Вон назвала способ, благодаря которому человек может самостоятельно выявить у себя инсульт. Об этом сообщает издание «Говорит Москва».

По словам медика, для этого необходимо провести быстрый тест, попробовав улыбнуться или поднять обе руки. Если сделать что-то из этого не получается — это повод срочно обратиться за медицинской помощью.

Другими признаками инсульта может стать асимметрия лица и невнятная речь. После появления хотя бы одного из симптомов инсульта у пациента есть всего четыре часа до возникновения серьезных последствий.

Невролог добавила, что для профилактики инсульта необходимо регулярно наблюдаться у врача.

«Защититься от инсульта можно тем, чтобы давление было нормальное и чтобы сосуды, которые доставляют кровь головному мозгу, были в функциональном состоянии. Есть такие методы диагностики, называется это дуплексное сканирование», — уточнила Вон.

Ранее "Рамблер" сообщал, какие симптомы говорят о проблемах с сердцем.

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