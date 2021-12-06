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40 минут назад

Названа группа крови, люди с которой хуже всех переносят прививки

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Владимир Подхомутников рассказал, люди с какой группой крови плохо переносят прививки. Словам медика приводит портал «Доктор Питер».

Крайне высокой чувствительностью к прививкам обладает первая группа крови. Как объяснил врач, часто у людей с такой кровью в течение первых трех дней повышается температура, появляются раздражительность и вялость. Чтобы минимизировать последствия прививки, он порекомендовал употреблять больше воды, а если состояние ухудшится, незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Хорошо переносят поствакциальный период люди со второй группой крови. Однако у них особо чувствителен пищеварительный тракт, поэтому пероральная вакцинация может вызвать определенную реакцию.

Обладатели третьей группы крове чаще всего сталкиваются с последствиями прививки. Это может быть связано с тем, что в нервной системе В-людей вырабатывается огромное количество В-антигенов.

У людей с четвертой группой крови, как отметил медик, негативные реакции на вакцинацию регистрируются крайне редко. При этом им тоже стоит быть осторожными с пероральной вакцинацией.

Ранее врачи назвали серьезные последствия COVID-19 для психики.

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