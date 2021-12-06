Врачи назвали серьезные последствия COVID-19 для психики

После перенесенного COVID-19 у человека могут появиться острые или затяжные психозы и панические атаки. Об это сообщили врачи на канале РЕН ТВ.
По словам генерального директора НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Зураба Кекелидзе, после болезни у людей часто встречается раздражительность и вспыльчивость.
«Когда люди переболели COVID-19, большинство из них говорят, что у них все в порядке. А когда они вливаются в обычную жизнь, они обнаруживают определенные расстройства. Например, забывают названия каких-то предметов, или какие действия они должны производить», — рассказал медик.
Психиатр Ольга Бухановская отметила, что также у пациентов могут начаться шизофренические психозы и биполярные аффективные расстройства. Это происходит из-за длительного кислородного голодания нервных клеток. Это особенно опасно для головного мозга.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему еда нарушает психику.