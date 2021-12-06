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1 час назад

Врачи назвали серьезные последствия COVID-19 для психики

После перенесенного COVID-19 у человека могут появиться острые или затяжные психозы и панические атаки. Об это сообщили врачи на канале РЕН ТВ.

Врачи назвали серьезные последствия COVID-19 для психики
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам генерального директора НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Зураба Кекелидзе, после болезни у людей часто встречается раздражительность и вспыльчивость.

«Когда люди переболели COVID-19, большинство из них говорят, что у них все в порядке. А когда они вливаются в обычную жизнь, они обнаруживают определенные расстройства. Например, забывают названия каких-то предметов, или какие действия они должны производить», — рассказал медик.

Психиатр Ольга Бухановская отметила, что также у пациентов могут начаться шизофренические психозы и биполярные аффективные расстройства. Это происходит из-за длительного кислородного голодания нервных клеток. Это особенно опасно для головного мозга.

Ранее "Рамблер" сообщал, почему еда нарушает психику.

Коронавирус,Галина Иванова,РЕН ТВ,
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