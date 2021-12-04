Мясников рассказал про антибиотики, которые "убивают почки"

Александр Мясников рассказал, к чем приводит бесконтрольный прием антибиотиков. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».
По словам врача, одним из самых опасных последствий неограниченного употребления препаратов является глухота, так как антибиотики уничтожают слуховые рецепторы. Кроме того, он отметил, что лечение без контроля врача может грозить развитием почечной недостаточности.
«Они убивают почки. Иногда так, что ты попадаешь в реанимацию. (…) Меняют щелочной баланс, приводят к тому, что у нас вымывается калий. Люди умирают от остановки сердца», — предупредил врач.
Мясников пояснил, что антибиотики — оружие в руках непрофессионального человека.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему самолечение при COVID-19 — это катастрофа.