Врач: "Самолечение при ковиде — это катастрофа"

Врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа в разговоре с радио Sputnik рассказала о том, как избежать тяжелых последствий коронавируса и почему нельзя заниматься самолечением.
«В каждом лечении есть „окно“, примерно неделя, когда человек при правильном лечении быстрее выздоравливает. Дальше процесс хронизируется, иммунитет слабеет, интоксикация становится все больше. Иногда люди болеют дней 10, и только потом вызывают врача, когда уже кризис, слабость, интоксикация. Самолечение при ковиде — это катастрофа. В этой ситуации может быть очень тяжелый постковидный синдром, реакция непредсказуемая»,
— пояснила специалист.
Она отметила, что как только температура начинает появляться, следует обратиться к врачам.
«У нас же часто начинается: „я соблюдаю изоляцию“, „я прополоскаю горло“ и тому подобное, но этого недостаточно. Некоторые пациенты приходят и говорят, что у них был ковид, они болели месяц, но ничего не принимали, только противовирусные препараты. Это в корне неправильно: без должного лечения неизвестно, какая будет реакция иммунной системы дальше, как разовьется постковидный синдром. С постковидным синдромом приходят лечиться, и это лечат и три месяца, и дольше, потому что там и голова болит постоянно, и ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) травмирован, и почки у многих травмированы, и суставы поражены могут быть. Это последствия недолеченного ковида»,
— сказала Лапа.
Медик рекомендует вакцинацию как способ борьбы с вирусом. Во-первых, вероятность того, что человек заболеет, снижается. Во-вторых, при наличии болезни протекать она будет куда мягче: благодаря наличию антител защита организма будет лучше.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что у людей старше 60 лет с хроническими заболеваниями уровень антител снижается очень быстро, поэтому им необходима дополнительная доза вакцины от коронавируса.