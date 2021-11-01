Врач: "Самолечение при ковиде — это катастрофа"

«У нас же часто начинается: „я соблюдаю изоляцию“, „я прополоскаю горло“ и тому подобное, но этого недостаточно. Некоторые пациенты приходят и говорят, что у них был ковид, они болели месяц, но ничего не принимали, только противовирусные препараты. Это в корне неправильно: без должного лечения неизвестно, какая будет реакция иммунной системы дальше, как разовьется постковидный синдром. С постковидным синдромом приходят лечиться, и это лечат и три месяца, и дольше, потому что там и голова болит постоянно, и ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) травмирован, и почки у многих травмированы, и суставы поражены могут быть. Это последствия недолеченного ковида»,