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2 часа назад

Врач рассказал, для какого органа алкоголь опасен больше всего

Заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М.В. Ломоносова врач-аритмолог Андрей Ардашев рассказал, что после праздников увеличивается количество людей, которые обращаются с жалобами на работу сердца. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Врач рассказал, для какого органа алкоголь опасен больше всего
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он рассказал, что у здоровых людей чрезмерное употребление алкоголя вызывает приступы аритмии. В таком случае сердце бьется быстро, а потом внезапно пульс понижается. Такое состояние может длится до 24 часов.

«Самая частая из этих аритмий — мерцательная аритмия — в медицине такое состояние называют "синдром праздничного сердца". Как правило, это состояние связано с употреблением больших доз алкоголя за короткий промежуток времени», — заявил Ардашев.

При этом мерцательная аритмия может быть смертельно опасна. Она может привести к внезапной смерти из-за того, что орган не выдерживает и останавливается. Употребление алкоголя также может спровоцировать появление микротромбов.

Употребление алкоголя вызывает привыкание и может привести к хроническому заболеванию. Первые признаки алкоголизма, которые должны насторожить.

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