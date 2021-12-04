Врач рассказал, для какого органа алкоголь опасен больше всего

Заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М.В. Ломоносова врач-аритмолог Андрей Ардашев рассказал, что после праздников увеличивается количество людей, которые обращаются с жалобами на работу сердца. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Он рассказал, что у здоровых людей чрезмерное употребление алкоголя вызывает приступы аритмии. В таком случае сердце бьется быстро, а потом внезапно пульс понижается. Такое состояние может длится до 24 часов.

«Самая частая из этих аритмий — мерцательная аритмия — в медицине такое состояние называют "синдром праздничного сердца". Как правило, это состояние связано с употреблением больших доз алкоголя за короткий промежуток времени», — заявил Ардашев.

При этом мерцательная аритмия может быть смертельно опасна. Она может привести к внезапной смерти из-за того, что орган не выдерживает и останавливается. Употребление алкоголя также может спровоцировать появление микротромбов.