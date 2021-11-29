Первые признаки алкоголизма

«Рамблер» разобрался, когда стоит бить тревогу, и как понять, что «рюмочка перед обедом» вышла из-под контроля.

Фото: Кадр из фильма Кадр из сериала «Мальчишник в Вегасе» Кадр из фильма Кадр из сериала «Мальчишник в Вегасе»

Прежде чем попасть в плен в зеленому змию, все люди проходят так называемый нулевой этап, который пока еще не говорит об алкогольной зависимости.

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Так что пока человек контролирует количество спиртного в организме, может легко отказаться от порции горячительного, если ему нужно оставаться трезвым, а после большого застолья еще несколько дней не может смотреть на алкоголь, то все в порядке. Кстати, такое неприятное последствие обильных возлияний как рвота тоже свидетельствует о хорошей сопротивляемости тела.

Зато признаки первой стадии алкоголизма можно легко пропустить. Если в наличии есть хоть один из них, то лучше задуматься.

Отсутствие меры

Человек пьет до тех пор, пока совсем не отключится. После первого бокала ему уже трудно остановиться или хотя бы сделать паузу, так что он опустошает весь запас алкогольных напитков на вечеринке. Причем организму каждый раз требуется все большая доза, чтобы опьянеть. Это относится к любому спиртному напитку, даже к пиву. Однако это ложная устойчивость. Кстати, о ней свидетельствует и исчезновение рвотной реакции.

Потеря памяти

После очередной попойки человек действительно не может вспомнить, что он делал накануне и как себя вел. Так действует алкогольная амнезия. А в состоянии опьянения он перестает контролировать свое поведение, совершая дикие и непристойные поступки.

Проблемный сон

Человеку снятся кошмары, он постоянно просыпается, никак не может успокоиться. Но есть и обратная реакция: человек вообще не видит (а точнее, не запоминает) сны, хотя в здоровом состоянии с этим у него не было проблем.

Агрессивное или подавленное настроение в трезвом состоянии

Протрезвев, человек погружается в меланхолию, становится замкнутым, нелюдимым или наоборот вспыльчивым. Его раздражают любые мелочи, выводят из себя звуки, запахи, случайные слова, он может затеять ссору на пустом месте. В действительности человек находится в режиме ожидания и все, что его сейчас волнует — это выпивка.

Возможность выпить сразу придает энергии и бодрости

Настроение мгновенно улучшается, человек становится веселым и добродушным. Он начинает шутить и смеяться, на все соглашается и вообще ведет себя идеально, так как знает, что вот-вот примет очередную дозу и расслабится.

Меняются привычки

И в первую очередь это касается отдыха. Подсознательно зависимый от алкоголя человек начинает выбирать только те места для досуга, где есть возможность выпить, а из всей программы развлечений на вечер его интересует только вместительный бар.

Всегда есть причина

На первой стадии человек еще не осознает своей проблемы и обычно гневно ее отрицает. Но у него всегда есть оправдание для очередной рюмки — усталость после работы, прием гостей, любой праздник (даже детский), встреча с деловыми партнерами, отпуск или выходные.