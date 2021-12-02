Раскрыт неожиданный фактор, повышающий уровень холестерина

Стало известно, что может привести к появлению избыточного количества так называемого "опасного" холестерина.

Как считает британский врач Тимоти Легг, причиной повышения его уровня может стать стресс. Его слова приводит газета Daily Express.

По его словам, из-за стресса в организме выделяется кортизол и адреналин. Из-за чего формируются жиры-триглицеридов. Это основной источник энергии, но на фоне переизбытка этого вещества формируется "вредный" холестерин.

Подверженным стрессу людям медик рекомендует заниматься спортом, чтобы спровоцировать выброс серотонина и дофамина, а также придерживаться здорового качественного питания.