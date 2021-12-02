Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+9° в 
USD 73.97EUR 83.84
Войти в почту
2 часа назад

Раскрыт неожиданный фактор, повышающий уровень холестерина

Стало известно, что может привести к появлению избыточного количества так называемого "опасного" холестерина.

Раскрыт неожиданный фактор, повышающий уровень холестерина
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как считает британский врач Тимоти Легг, причиной повышения его уровня может стать стресс. Его слова приводит газета Daily Express.

По его словам, из-за стресса в организме выделяется кортизол и адреналин. Из-за чего формируются жиры-триглицеридов. Это основной источник энергии, но на фоне переизбытка этого вещества формируется "вредный" холестерин.

Подверженным стрессу людям медик рекомендует заниматься спортом, чтобы спровоцировать выброс серотонина и дофамина, а также придерживаться здорового качественного питания.

Как отметил врач, в рацион лучше включить бананы, брокколи, шпинат, авокадо и темный шоколад, так как они обладают успокаивающим эффектом.

Ранее ученые определили необычный симптом опасного уровня холестерина.

Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители