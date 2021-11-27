Эндокринолог рассказала, как определить диабет по ладоням

Высокий уровень сахара в крови можно определить по ладоням. Об этом эндокринолог Елена Сюрашкина сообщила "Пятому каналу".

Врач рассказала, что у людей, страдающих диабетом, проявляется синдром жесткой руки. На этот симптом жалуется 30% пациентов. Он заключается в том, что кожа рук становится толще, а сгибательная функция в кистях нарушается.

При высоком уровне сахара в крови может наблюдаться онемение рук. Человек не может до конца расправить ладонь. Синдром возникает с мизинца и переходит на большой палец. Сначала человек ощущает онемение или покалывание, а потом скованность.

Также если при складывании ладоней пальцы не соприкасаются друг с другом, это может говорить об ухудшении кровообращения.

"Чтобы проверить, есть ли диабет, необходимо сложить ладони вместе и попытаться соединить пальцы. Если они не соприкасаются друг с другом, то это может указывать, что в крови повышенный уровень сахара, который разрушает нервные волокна и мелкие сосуды"