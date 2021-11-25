Врачи назвали ранние признаки слабоумия у 40-летних

Медики перечислили ранние признаки деменции. Как заявили в Благотворительной организация по исследованию деменции в Великобритании, слабоумие чаще всего настигает людей в возрасте от 40 лет. Об этом пишет express.

Среди первых симптомов болезни Альцгеймера — проблемы со зрением. Человек приобретает сложности в определении и распознавании объектов.

Кроме того, специалисты считают состояние, когда человек вынужден долго подбирать подходящее слово, признаком возможного слабоумия.

Также среди ранних признаков — изменение в личности и поведении, хотя заметить их не так просто. В первую очередь следует обратить внимание на учащающееся отсутствие настроения, раздражительность, неуверенность, потерю интереса к ранее излюбленным вещам.