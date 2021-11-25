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Врачи назвали ранние признаки слабоумия у 40-летних

Стелла Шмель
1 час назад

Медики перечислили ранние признаки деменции. Как заявили в Благотворительной организация по исследованию деменции в Великобритании, слабоумие чаще всего настигает людей в возрасте от 40 лет. Об этом пишет express.

Врачи назвали ранние признаки слабоумия у 40-летних
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Среди первых симптомов болезни Альцгеймера — проблемы со зрением. Человек приобретает сложности в определении и распознавании объектов.

Кроме того, специалисты считают состояние, когда человек вынужден долго подбирать подходящее слово, признаком возможного слабоумия.

Также среди ранних признаков — изменение в личности и поведении, хотя заметить их не так просто. В первую очередь следует обратить внимание на учащающееся отсутствие настроения, раздражительность, неуверенность, потерю интереса к ранее излюбленным вещам.

Медики убеждены, что причины раннего появления деменции кроются в сочетании ряда факторов. Первую очередь, это образ жизни и генетическая предрасположенность. Также усугубляют ситуацию курение и употребление спиртного в больших дозах, высокий уровень холестерина.

Ранее ученые из Китая провели исследование и выяснили, какие напитки снижают риск инсульта и деменции.

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