Врачи назвали ранние признаки слабоумия у 40-летних

Медики перечислили ранние признаки деменции. Как заявили в Благотворительной организация по исследованию деменции в Великобритании, слабоумие чаще всего настигает людей в возрасте от 40 лет. Об этом пишет express.
Среди первых симптомов болезни Альцгеймера — проблемы со зрением. Человек приобретает сложности в определении и распознавании объектов.
Кроме того, специалисты считают состояние, когда человек вынужден долго подбирать подходящее слово, признаком возможного слабоумия.
Также среди ранних признаков — изменение в личности и поведении, хотя заметить их не так просто. В первую очередь следует обратить внимание на учащающееся отсутствие настроения, раздражительность, неуверенность, потерю интереса к ранее излюбленным вещам.
Медики убеждены, что причины раннего появления деменции кроются в сочетании ряда факторов. Первую очередь, это образ жизни и генетическая предрасположенность. Также усугубляют ситуацию курение и употребление спиртного в больших дозах, высокий уровень холестерина.
Ранее ученые из Китая провели исследование и выяснили, какие напитки снижают риск инсульта и деменции.