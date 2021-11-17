Названы напитки, снижающие риск инсульта и деменции

учены обработали данные 365 682 человек в возрасте от 50 до 74 лет. На протяжении десяти лет медики следили за их здоровьем и пришли к выводу, что те, кто пил 2-3 чашки кофе или чая каждый день, имели на 32 процента более низкий риск инсульта и на 28 процентов более низкий риск деменции. От эмир заболеваний реже страдали те, кто выпивал от 2 до 6 чашек чая или кофе в день.