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Названы напитки, снижающие риск инсульта и деменции

Мария Каткова
4 часа назад

Китайские ученые Тяньцзиньского медицинского университета провели исследование и выяснили, какие напитки снижают риск инсульта и деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Medicine.

Названы напитки, снижающие риск инсульта и деменции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

учены обработали данные 365 682 человек в возрасте от 50 до 74 лет. На протяжении десяти лет медики следили за их здоровьем и пришли к выводу, что те, кто пил 2-3 чашки кофе или чая каждый день, имели на 32 процента более низкий риск инсульта и на 28 процентов более низкий риск деменции. От эмир заболеваний реже страдали те, кто выпивал от 2 до 6 чашек чая или кофе в день.

За период исследования деменция развилась у 5 079 человек. Инсульт произошел у 10 053 участников.

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