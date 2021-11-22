Психиатр раскрыл главные причины депрессии

Депрессия, тревога и посттравматическое стрессовое расстройство могут развиваться после болезней сердца, включая сердечную недостаточность, инсульт и приступ. Об этом сообщили американские ученые Центров по контролю и профилактике заболеваний в США.

По их словам, на сегодняшний день назвать главные причины депрессии невозможно. Угнетенное состояние может появиться из-за биологических, экологических и психологических факторов.

Психиатр Марк Поллак назвал основными симптомами депрессии постоянное чувство грусти или беспокойства, отказ от занятий, раздражительность, бессонницу, отсутствие аппетита или переедание, боль в желудке, ком в горле, проблемы с концентрацией, постоянное чувство усталости, чувство вины, никчемности или беспомощности.

«Люди могут быть предрасположены к депрессии по ряду факторов, включая изменения функций мозга, семейный анамнез, стрессовые жизненные события, неблагоприятные социальные проблемы, такие как бедность, а также медицинские проблемы», — добавил он.