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Психиатр раскрыл главные причины депрессии

Даша Краснова
1 час назад

Депрессия, тревога и посттравматическое стрессовое расстройство могут развиваться после болезней сердца, включая сердечную недостаточность, инсульт и приступ. Об этом сообщили американские ученые Центров по контролю и профилактике заболеваний в США.

Психиатр раскрыл главные причины депрессии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По их словам, на сегодняшний день назвать главные причины депрессии невозможно. Угнетенное состояние может появиться из-за биологических, экологических и психологических факторов.

Психиатр Марк Поллак назвал основными симптомами депрессии постоянное чувство грусти или беспокойства, отказ от занятий, раздражительность, бессонницу, отсутствие аппетита или переедание, боль в желудке, ком в горле, проблемы с концентрацией, постоянное чувство усталости, чувство вины, никчемности или беспомощности.

«Люди могут быть предрасположены к депрессии по ряду факторов, включая изменения функций мозга, семейный анамнез, стрессовые жизненные события, неблагоприятные социальные проблемы, такие как бедность, а также медицинские проблемы», — добавил он.

До этого мы рассказывали про главный признак психических расстройств.

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