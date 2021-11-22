Врач назвала способы, которые помогут привыкнуть к холоду

Терапевт, семейный доктор, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко рассказала, как помочь организму адаптироваться к низкой температуре воздуха. Об этом она рассказала на радио Sputnik.

Специалист объяснила, что при холодной погоде тепло в теле человека перераспределяется: оно остается в жизненно важных органах, а ноги, руки и нос при этом могут мерзнуть.

Поэтому она призвала уменьшить дискомфорт и тренировать холодовые рецепторы. Чтобы организм привык к низким температурам, нужно уменьшить температуру в комнате.

«Оптимально спать при температуре от 18 до 22 градусов, потихоньку выходить из зоны комфорта. Если в комнате будет 30 градусов тепла, то даже в 10 градусов на улице мы будем чувствовать себя замерзшими, и риск переохлаждения возрастет», — подчеркнула Романенко.

Терапевт посоветовала умываться и принимать душ с прохладной водой. Не менее полезными станут прогулки на свежем воздухе в умеренно теплой одежде.

«Правильная одежда — та, в которой комфортно, когда на улице мы не мерзнем, но можем быть физически активны. Если вы одеты не по погоде, вы никогда не привыкнете к холоду. Если становится жарко, риск переохлаждения увеличивается», — предупредила медик.

При этом руки и ноги на прогулке должны быть защищены. Когда они теплые, человек чувствуют себя более комфортно и обманывает таким образом головной мозг.

«Рецепторы не так реагируют, мы не чувствуем зябкости и промозглости», — заключила терапевт.