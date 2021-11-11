Врач назвала холодные руки симптомом опасных заболеваний

Врач-кардиолог Дарья Сергеева объяснила, симптомом каких заболеваний могут быть холодные руки. Ее слова передает газета "Известия".

По мнению врача, холодные руки могут быть симптомом гипотиреоза, анемии и синдрома Рейно, при котором на холоде пальцы синеют, а в теплом помещении становятся красными.

Обычно это заболевание не требует лечения, но может быть симптомом системной красной волчанки или системной склеродермии, поэтому при появлении подобных признаков нужно обратиться к специалисту.