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Врач назвала холодные руки симптомом опасных заболеваний

Даша Краснова
51 минуту назад

Врач-кардиолог Дарья Сергеева объяснила, симптомом каких заболеваний могут быть холодные руки. Ее слова передает газета "Известия".

Врач назвала холодные руки симптомом опасных заболеваний
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По мнению врача, холодные руки могут быть симптомом гипотиреоза, анемии и синдрома Рейно, при котором на холоде пальцы синеют, а в теплом помещении становятся красными.

Обычно это заболевание не требует лечения, но может быть симптомом системной красной волчанки или системной склеродермии, поэтому при появлении подобных признаков нужно обратиться к специалисту.

Помимо этого, причиной холодных пальцев может быть сахарный диабет, сердечная недостаточность и курение. Если руки не согреваются в теплом помещении, нужно обратиться к врачу.

Ранее "Рамблер" перечислял симптомы, которые указывают на проблемы с щитовидной железой.

Новости,газета "Известия",
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